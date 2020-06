FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compugroup Medical firmiert ab sofort als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Der Wechsel von der Europäischen Gesellschaft (SE) zur KGaA sei mit der Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz wirksam geworden, teilte das Unternehnmenb mit. Die Umwandlung in eine KGaA gebe dem Unternehmen größtmögliche Flexibilität, seine Wachstumsambitionen und eine stabile Wertentwicklung zu sichern.

Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Philipp von Ilberg gewählt. Er war als Jurist für verschiedene Kanzleien tätig. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Klaus Esser, wechselte als stellvertretender Vorsitzender in den Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Dem Verwaltungsrat gehören zudem der Unternehmensgründer Frank Gotthardt als dessen Vorsitzender sowie Daniel Gotthardt an.

An der Börse wird der Formwechsel am Montag, 22. Juni 2020, vollzogen sein. Ab diesem Tag wird das Unternehmen als KGaA gelistet. Die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA werden dann nicht mehr auf den Inhaber, sondern auf den Namen lauten.

