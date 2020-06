DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.109,00 -0,34% -3,85% Euro-Stoxx-50 3.250,39 -0,52% -13,21% Stoxx-50 3.026,12 -0,54% -11,08% DAX 12.299,32 -0,67% -7,17% FTSE 6.213,40 -0,64% -17,09% CAC 4.954,33 -0,83% -17,12% Nikkei-225 22.355,46 -0,45% -5,50% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,3 -0,1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,22 37,96 +0,7% 0,26 -35,1% Brent/ICE 41,14 40,71 +1,1% 0,43 -34,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,51 1.727,05 -0,2% -3,55 +13,6% Silber (Spot) 17,58 17,65 -0,4% -0,07 -1,5% Platin (Spot) 820,75 820,00 +0,1% +0,75 -15,0% Kupfer-Future 2,62 2,59 +1,0% +0,03 -7,1%

Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise und erholen sich damit von Vortagesabgaben. Momentan fehlten für den Markt Impulse, heißt es. Mit Sorge werde auf die wieder ansteigenden Neuinfektionen in einigen Teilen der Welt geschaut. Positiv werde gewertet, dass der Anstieg der offiziellen US-Lagerdaten am Vortag unter denen des Branchenverbands API geblieben war.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz wird die Wall Street am Donnerstag erwartet. Vor allem die Sorge vor einer wieder zunehmenden Verbreitung des Coronavirus dürfte für Zurückhaltung sorgen. Mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten melden einen Anstieg der Neuinfektionen. Daneben gibt es erneut Spannungen zwischen den USA und China. Peking hat mit einer harten Antwort auf die von den USA geplanten Sanktionen aufgrund des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren gedroht. US-Präsident Donald Trump hatte das im Mai vom Kongress verabschiedete Sanktionsgesetz am Mittwoch mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Bei den Einzelwerten dürfte es für die Aktien von T-Mobile US nach oben gehen. Nachbörslich hatte die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom einen neuen Finanzchef ernannt und die Prognose für das zweite Geschäftsquartal aktualisiert. Zudem teilte T-Mobile mit, dass der Verkauf von Boost Mobile an Dish Networks am 1. Juli abgeschlossen sein werde. Er war eine der Vorbedingungen der US-Regulierer zur Zustimmung der Fusion zwischen T-Mobile und Sprint.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.300.000 zuvor: 1.542.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: -20,0 zuvor: -43,1 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -4,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der nächste Crash in der Wirecard-Aktie prägt am Donnertagmittag die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt. Nachdem der Zahlungsdienstleister die Bilanzvorlage erneut verschoben hat, stürzt der Kurs zeitweise um fast zwei Drittel ab. Der Kurssturz drückt auch auf den DAX, der ohne Wirecard leicht im Plus stehen würde. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) haben dem Konzern das Testat für den bereits mehrfach verschobenen Jahresabschluss 2019 vorerst verweigert. Den Prüfern lägen keine ausreichenden Prüfungsnachweise für milliardenschwere Bankguthaben vor, teilte der Konzern mit. Es gebe Hinweise auf eine Täuschungsabsicht. Jetzt droht Wirecard die Kündigung von Krediten in Milliardenhöhe. Gestützt werden die Märkte von der anhaltenden Liquiditätsschwemme. Die EZB hat den Banken am späten Vormittag über den vierten Langfristtender TLTRO3 1,3 Billionen Euro zugeteilt. Der Stoxx-Branchenindex der Bankaktien bewegt sich nur wenig, auch weil die Summen so in etwa erwartet worden waren. Für die Zalando-Aktie geht es um 6,2Prozent auf 63,96 Euro nach oben. Der Modekonzern rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen soll.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 9.22 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1243 +0,00% 1,1246 1,1230 +0,3% EUR/JPY 120,31 +0,01% 120,28 120,4122 -1,3% EUR/CHF 1,0669 +0,03% 1,0681 1,07 -1,7% EUR/GBP 0,8985 +0,33% 0,8978 0,8953 +6,2% USD/JPY 107,01 +0,01% 106,93 107,2150 -1,6% GBP/USD 1,2512 -0,33% 1,2527 1,25 -5,6% USD/CNH (Offshore) 7,0760 -0,02% 7,0698 7,0782 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.440,76 +0,35% 9.431,26 9411,0050 +30,9%

Das britische Pfund legt nach den Aussagen der Bank of England (BoE) zu, holt damit jedoch lediglich vorherige Verluste wieder auf. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2512 Dollar, nach 1,2520 Dollar direkt vor der BoE-Entscheidung. Diese hat ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen um 100 Milliarden Pfund aufgestockt. Die meisten Volkswirte hatten mit einer solchen Erhöhung gerechnet, obwohl auch eine stärkere Aufstockung nicht ausgeschlossen wurde. Insgesamt liegt das Volumen des Kaufprogramms jetzt bei 745 Milliarden Pfund. Der Leitzins wurde wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen. Im Tageshoch hatte das Pfund schon bei 1,2567 Dollar gelegen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert und sich damit der Entwicklung an der Wall Street vom Vorabend angeschlossen. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten kräftigen Gewinnen. Außerdem hätten Berichte über neue Häufungen von Neuinfektionsfällen mit dem Covid-19-Virus in verschiedenen Regionen der Erde für Verunsicherung gesorgt. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Powell zudem erneut vor einer möglicherweise nur allmählichen Erholung aus der Krise gewarnt. In Tokio bremste zusätzlich, dass der Yen, oft gesucht als sicherer Hafen, gegenüber der gleichen Vortageszeit zugelegt hatte. ZTE schossen in Hongkong um weitere rund 18 Prozent nach oben. Hier sorgte weiter für Kauflaune, dass die USA zuletzt die Restriktionen gegenüber dem ZTE-Wettbewerber Huawei gelockert haben und US-Unternehmen nun beim 5G-Ausbau wieder eine Zusammenarbeit erlauben. Davon dürfte auch der Telekommunikationsausrüster ZTE profitieren, so die Spekulation. Seit Montag legte die Aktie insgesamt um 34 Prozent zu.

CREDIT

Nach den jüngsten Spreadeinengungen steigen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag leicht an. Wie es im Handel heißt, sei die Versuchung einiger Anleger nachvollziehbar, Shortpositionen aufzusetzen. Allerdings sei dies mit nicht unerheblichen Risiken verbunden, da jede Schwäche eine geldpolitische Gegenreaktion auslösen dürfte, die das Aufwärtsmomentum schnell wieder herstellen sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Prüfer verweigern Wirecard Testat - Abschluss erneut verschoben

Bei der Wirecard AG verstärken sich die Betrugsvorwürfe. Der Abschlussprüfer Ernst & Young sieht keine ausreichenden Prüfungsnachweise über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Es bestünden Hinweise auf eine Täuschungsabsicht. Nun droht die Kündigung von Krediten in Milliardenhöhe. Der Vorstand arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhalts. Die Wirecard-Aktie stürzt um 58 Prozent ab. Wirecard sollte am Donnerstag eigentlich den mehrfach verschobenen Jahresabschluss 2019 vorlegen. Dazu wird es jetzt nicht kommen. Sollte jedoch bis Freitag kein testierter Jahres- und Konzernabschluss vorliegen, können Kredite der Wirecard AG in Höhe von rund 2 Milliarden Euro gekündigt werden.

Anlegerkanzlei Tilp erweitert Wirecard-Klage nach Adhoc

Nach der erneuten Verschiebung des Jahresabschlusses der Wirecard AG und den Hinweisen der Prüfer auf Bilanztäuschung will die Anlegerkanzlei Tilp ihre Klage gegen den DAX-Konzern ausweiten. Eine Klage gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) strebt die Kanzlei aber nicht an. Die Tübinger Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hatte im Mai die erste deutsche Anlegerklage gegen Wirecard vor dem Landgericht München I eingereicht.

BASF-CEO will im dritten Quartal belastbare Prognose abgeben

Der Einbruch der Autobranche belastet den Chemiekonzern BASF weiter stark. Vorstandschef Martin Brudermüller bekräftigte die Einschätzung, dass im zweiten Quartal bestenfalls ein operativer Gewinn im niedrig dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt wird, womöglich aber auch ein Verlust. "Wir wissen nicht, ob und wann sich die Märkte wieder normalisieren", sagt er laut dem vorab veröffentlichten Redetext auf der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag.

T-Mobile US erwartet stärkeres Wachstum - Wertminderung belastet

June 18, 2020 07:20 ET (11:20 GMT)

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US wird für das zweite Quartal beim Kundenwachstum optimistischer und bringt den Verkauf des Prepaid-Geschäfts von Sprint bald über die Bühne. Allerdings rechnet T-Mobile US, die am 1. April mit Sprint fusioniert ist, jetzt mit höheren Kosten sowohl im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss als auch wegen der Covid-19-Pandemie. Zudem wird der Gewinn durch eine Wertminderung belastet werden.

RWE will bei LNG-Terminal grünen Wasserstoff erkunden

Der Energieversorger RWE wagt weitere Schritte zur Entwicklung von grünem Wasserstoff. Wie der Essener Dax-Konzern mitteilte, hat er mit der German LNG Terminal GmbH eine Vereinbarung geschlossen, um die Nutzung des gasförmigen Energieträgers aus erneuerbaren Quellen zu fördern. Beide Unternehmen arbeiten bereits in einem Joint Venture zusammen, um in Brunsbüttel Deutschlands erstes Importterminal für Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) zu entwickeln.

Cancom im 1Q mit starkem Umsatzwachstum - Prognose bekräftigt

Der IT-Dienstleister Cancom ist im ersten Quartal 2020 kräftig gewachsen und hat seine Jahresprognose bekräftigt. Von Januar bis März legte der Umsatz um 27,3 Prozent auf 453,8 Millionen zu, wie die Cancom SE mitteilte. Das organische Wachstum gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 22,7 Prozent an. Bei einer insgesamt hohen Nachfrage nach IT-Produkten und IT-Services trugen den Angaben zufolge insbesondere der Verkauf von Software-Lizenzen und Hardware zum mobilen Arbeiten wie Laptops und Tablets zur Umsatzsteigerung bei.

Symrise hat mit Michael König neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Symrise AG hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen mitteilte, wurde Michael König auf der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung am Vortag zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Darüber hinaus wurde Peter Vanacker (54) neu in den Aufsichtsrat berufen. Vanacker ist President und CEO der finnischen Neste Corp, einem Hersteller nachhaltiger Produktlösungen wie erneuerbaren Treibstoffen für Straßen- und Luftverkehr sowie erneuerbaren Kohlenwasserstoffen für die chemische Industrie.

Standard Chartered will mit Coco-Bonds 1 Milliarde Dollar einsammeln

Das britische Finanzinstitut Standard Chartered will mit der Ausgabe bedingter Pflichtwandelanleihen 1 Milliarde US-Dollar einsammeln. Die Bonds sollen den Angaben zufolge bis 2026 mit einem jährlichen Kupon von 6 Prozent ausgestattet sein. Danach soll die Verzinsung neu festgelegt werden. Die Standard Chartered plc will mit der Ausgabe dieser sogenannten Coco-Bonds (Contingent Convertible Securities) unter anderem ihre Kapitalausstattung aufbessern.

Vinci sieht 2020 erhebliche Belastung durch Corona-Pandemie

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci rechnet wegen der Pandemie mit einer erheblichen Belastung von Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr. Angesichts der Unsicherheit, wann die Bauaktivität und das Verkehrsaufkommen auf Autobahnen und an Flughäfen wieder zu Normalniveau zurückkehren, sei eine konkrete Aussage über die Höhe der Belastung aber nicht möglich.

Twitter führt Sprachnachrichten ein

Beim Kurzbotschaftendienst Twitter sollen Mitteilungen künftig auch als Sprachnachricht übermittelt werden können. "Manchmal sind 280 Zeichen nicht genug, und manche Gesprächsnuance geht verloren", erklärten Twitter-Produktdesignerin Maya Patterson und -Softwareentwickler Remy Bourgoin am Mittwoch. Ab sofort beginne eine Testphase für die Aufzeichnung der eigenen Stimme.

