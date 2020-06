NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Produktionseinbrüche im zweiten Quartal belasteten die Bilanzen der Autozulieferer, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Andererseits preisten die Kurse eine deutliche Erholung der Produktion im kommenden Jahr ein. Continental gehörten in Hinblick auf Bilanz, Wachstum und Potenzial zu den aussichtsreicheren Werten der Branche./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

