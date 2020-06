Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Media and Games Invest plc ("MGI") (ISIN MT0000580101/ WKN A1JGT0) hat im Jahr 2019 sowie im ersten Quartal 2020 Umsatz, EBITDA und Cashflow stark gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...