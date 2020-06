Die Erfolgsstory geht in die nächste Runde: Der neue E-Wasserstoff Europa Index wandelt auf den Spuren seines Vorgängers. Top-Chance für risikobewusste Anleger.Wasserstoff - kein anderes Thema elektrisiert die Anleger aktuell so stark wie der hochexplosive Energieträger. Aktien von Brennstoffzellen- oder Wasserstoff-Spezialisten befinden sich seit Monaten im Höhenflug. AKTIONÄR-Leser konnten vom Aufstieg von Nel, ITM Power, PowerCell und Co profitieren: mit dem E-Mobilität Wasserstoff Index. Binnen ...

