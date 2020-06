In mehrfacher Hinsicht mobil, ist der Tod deiner Mitfahrer in DoomCar eine überraschend strategische Angelegenheit. Wir schreiben das Jahr 2057: Führerscheine existieren nicht mehr, die Kfz-Steuer gehört der Vergangenheit an und im Gelände zählen nicht die Schlaglöcher, sondern die Glücksschläge. Eine sichere Fahrweise ist keine Option für dich.

DoomCar ist ein Strategie-Rollenspiel, das in einer ausgesprochen dystopischen Welt angesiedelt ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man nicht viel Spaß dabei haben kann, die widrigen Bedingungen zu überleben. Sammle und verbessere über 100 Fahrzeuge, beschaffe neue Ausrüstung (oder stehle sie einfach) bei beliebigen Nicht-Spieler-Charakteren (NPC). Fahre mit deinen aufgemotzten Kriegswagen durch die Straßen und beteilige dich an der finalen Schlacht die rogue-artigen Sitten lassen jede Fahrt zu einem neuen und wahnsinnig brenzligen Erlebnis werden. Du kannst Fahrzeuge zu Kampfformationen zusammenstellen und die individuellen Fahrerfähigkeiten, Berufe, Affinitäten und Progressionen anpassen.

Bilde das ultimative Team, nimm es mit allen Mitstreitern auf und werde zum despotischen Fahrer deiner Träume. Vielfältige Auswahlmöglichkeiten an Einzelspieler-, Kooperativ-, PvP- und Clan-gegen-Clan-Modi wird auch die fähigsten Spieler unter euch zufriedenstellen. Ein modernes Matchmaking-System bietet faire, wettbewerbsfähige PvP-Umgebungen für Spieler aller Spielstärken und Progressionen.

Postapokalyptisches Setting

In diesem einzigartigen strategischen Idle-Game sitzt du auf dem Fahrersitz im rauchspeienden Rumpf deines gepanzerten Gefährts und verschaffst dir freie Bahn. Aus deinem Stahlmonster siehst du die Überreste einer zerstörten Erde und vernichtest deine Feinde effektiv mit brutaler Waffengewalt.

Rogue-ähnliche Willkür

In DoomCar kannst du ohne komplizierte Operationen und Strategien gewinnen. Deine Fahrzeuge kämpfen für dich und du schaust zu. Erkunde verboten Zonen mit prozedural generierten Levels und Herausforderungen und erlebe den Krieg im Spiel um den Weltuntergang, ohne dir die Hände schmutzig zu machen.

Ultimatives Strategie-Rollenspiel

Sammle und verbessere über 100 Fahrzeuge und Ausrüstung. Stelle Fahrzeuge zu Kampfformationen in DoomCar zusammen und passe die individuellen Fahrerfähigkeiten, Berufe, Affinitäten und Progressionen an. Manage dein Team und werde zu einer vollendeten Bedrohung im Überlebenskampf gegen deine Konkurrenten.

Globaler Wettstreit

Erlebe das Beste im Einzelspieler-, Kooperativ-, PvP- und Clan-gegen-Clan-Modus. Das moderne Matchmaking-System des Spiels bietet eine faire, wettbewerbsfähige PvP-Umgebung für Spieler aller Levels und Progressionen. Auf den obersten Schwierigkeitsstufen erfordert DoomCar Strategie, um die größten Hindernisse zu bezwingen.

Spiele DoomCar

Verfolge den neuesten Stand auf Facebook, Instagram und YouTube

