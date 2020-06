NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 2800 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er sei zu skeptisch gewesen, was die Erholung die Rohstoff- und Aktienmärkte angehe, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit den neuen Kurszielen und Schätzungen trage er der Entwicklung Rechnung./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 18:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

