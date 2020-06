Unterföhring (ots) --Von Freitag bis Montag zeigt Sky alle zehn Partien des 30.Spieltags live und exklusiv, in den kommenden zwei Wochen jeweilsauch alle Begegnungen des 31. und 32. Spieltags -Klopp und der FC Liverpool auf dem Weg zu ersten Meisterschaftseit 30 Jahren: das Stadtderby beim FC Everton am Sonntag, VerfolgerManchester City gegen den FC Burnley am Montag live -Zur Einstimmung "Come on Klopp - das Premier League Spezial" amDonnerstag und Freitag jeweils ab 18.30 Uhr im Free-TV auf Sky SportNews HD -Exklusiv für Sky Q Kunden: Tottenham gegen Manchester United undEverton gegen Liverpool live auch in Ultra HD, außerdem zahlreicheReportagen, Dokumentationen und Zusammenfassungen zur Fortsetzung derPremier League auf Abruf -Zusätzlich zur Grundeinstellung "Original" können Sky Zuschauerbei allen Spielen die alternative Audio-Option mit eingespielterPublikumsatmosphäre anwählen -Dein Sky Sportsommer - jetzt wird's heiß: seit Freitag zeigt Skyan 20 von 21 Tagen Live-Fußball, insgesamt 103 Spiele aus der PremierLeague, Bundesliga und 2. Bundesliga -Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des SkySport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service SkyTicket live dabei sein -Ausführliche Informationen zur Premier League bei Sky sind untersky.de/pl abrufbar Nach drei Monaten des Wartens ist die Premier League wieder zurück. Den beiden Nachholspielen zum Auftakt folgt von Freitag bis Montag der 30. Spieltag, an dem Sky alle zehn Partien live und exklusiv überträgt. Auch an den darauffolgenden Spieltagen 31 und 32 überträgt Sky jeweils alle Begegnungen live - Sky Kunden dürfen sich somit auf Live-Fußball aus England an 13 der kommenden 14 Tage und insgesamt 30 Einzelspiele in diesem Zeitraum freuen. Sämtliche Spiele werden deutsch kommentiert.Besonders sehnsüchtig haben Fans und Spieler des FC Liverpool die Rückkehr herbei gesehnt, die in Kürze die erste Meisterschaft der "Reds" seit 30 Jahren feiern könnten. Bei einem Sieg am Sonntag im Stadtderby gegen Everton und einer Niederlage von Verfolger Manchester City am Montag gegen Burnley, stünden Jürgen Klopp bereits acht Spieltag vor Saisonende als Meister fest.Ab 19.15 Uhr berichtet Sky am Sonntag live rund um das Merseyside Derby. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Erik Meijer analysieren und kommentieren das "Match of the Week" und fassen im Anschluss daran die Highlights des Spieltags in "What a Strike!" zusammen.Weitere Höhepunkte des Fußball-Wochenendes auf der Insel sind die Partien Tottenham Hotspur gegen Manchester United am Freitag ab 21.00 Uhr, vier Partien in Folge und knapp zehn Stunden Premier League live am Samstag ab 13.20 Uhr sowie die Partie von Titelverteidiger Manchester City gegen den FC Burnley am Montag ab 20.50 Uhr.Zur Rückkehr der Premier League und der bevorstehenden Entscheidung im Titelkampf stimmt Sky in "Come on Klopp - das Premier League Spezial" die Fans am Donnerstag und Freitag jeweils ab 18.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD ein.Exklusiv mit Sky Q: Zwei Partien auch in Ultra HD sowie ein umfangreiches Angebot an Reportagen und Zusammenfassungen zum Restart auf AbrufZusätzlich zum umfassenden Live-Angebot stehen Sky Q Kunden exklusiv zwei Partien des 30. Spieltags auch in Ultra HD zur Verfügung. Sowohl das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United am Freitagabend als auch das Stadtderby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool am Sonntag werden parallel zur regulären Live-Übertragung auf Sky Sport 1 HD auch in bester Bildqualität auf Sky Sport UHD ausgestrahlt.Darüber hinaus können sich Sky Q Kunden auch mit zahlreichen Reportagen und Zusammenfassungen auf den aktuellen Stand bringen. Unter anderem stehen dort die Reportagen "Come on Klopp - die Sehnsucht nach dem Titel", "Was bisher geschah 19/20: FC Liverpool" und "Merseyside-Derby: Historischer Rückblick auf das Duell in Liverpool" auf Abruf zur Verfügung. Außerdem gibt es dort statistische Einblick in die bisherige Saison sowie das aktuelle Exklusiv-Interview, für das Jürgen Klopp Sky zur Verfügung stand.Alternative Audio-Option auch in der Premier League verfügbarAuch bei den Live-Übertragungen der Premier League steht Sky Zuschauer eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Dein Sky Fußballsommer - jetzt wird's heißMit der Rückkehr der Premier League dürfen sich Sky Kunden in den kommenden Wochen auf das volle Fußballprogramm freuen. Neben dem Comeback und der möglichen Titelentscheidung in Englands Oberhaus, stehen dann auch alle Entscheidungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga auf dem Programm.Seit Freitag zeigt Sky an 20 von 21 Tagen Spitzenfußball live und exklusiv. In diesem Zeitraum dürfen sich Fußballfans auf insgesamt 103 Begegnungen live freuen - 34 aus der Bundesliga, 37 aus der 2. Bundesliga und 32 aus der Premier League.Mit Ausnahme des DFB-Pokalfinals am 4. Juli gehört der Juli dann alleine der Premier League, die bis zum 26. Juli die verbliebenen sechs Spieltage der Saison 2019/20 absolvieren wird.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Übertragungen der Premier League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 30. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:Freitag:18.30 Uhr: "Come on Klopp - das Premier League Spezial" auf Sky Sport News HD18.50 Uhr: Norwich City - FC Southampton auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Tottenham Hotspur - Manchester United auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHDSamstag:13.20 Uhr: FC Watford - Leicester City auf Sky Sport 1 HD15.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Arsenal auf Sky Sport 1 HD18.20 Uhr: West Ham United - Wolverhampton Wanderers auf Sky Sport 1 HD20.35 Uhr: AFC Bournemouth - Crystal Palace auf Sky Sport 1 HDSonntag:14.50 Uhr: Newcastle United - Sheffield United auf Sky Sport 1 HD17.05 Uhr: Aston Villa - FC Chelsea auf Sky Sport 1 HD19.15 Uhr: "Match of the Week" FC Everton - FC Liverpool auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD22.00 Uhr: "What a Strike!" - die Highlights des 30. 