In unserem Beitrag "Wie weit korrigiert Silber?' vom 15.06.2020 hatten wir auf den Umstand hingewiesen, dass der Silberpreis seine kurzfristige Aufwärtstrendlinie verletzt hat.Seither ist der Silberpreis an der Linie entlanggeschrammt, hat sie jedoch nicht mehr deutlich überwunden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass das Risiko, dass sich eine rechte Schulter in einer kurzfristigen Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation bilden könnte. Die Nackenlinie dieser Formation ist in Chart 1 als blaue Horizontale zu erkennen.

