Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Rouvier Associés vollzieht den Namenswechsel in Clartan Associés nun auch bei seiner Luxemburger Fondspalette, so die Experten von "FONDS professionell".Ab dem 1. Juli würden die vier Fonds von Rouvier in Clartan umbenannt, habe die Gesellschaft mitgeteilt. Das Haus habe sich im Februar 2020 im Zuge der internationalen Wachstumsstrategie umbenannt, wie "FONDS professionell" exklusiv berichtet habe. ...

