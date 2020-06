Wien (www.fondscheck.de) - Die auf risikoadjustierte Aktienstrategien spezialisierte Fondsboutique Robert Beer Management gibt bekannt, dass der LuxTopic - Flex (ISIN LU0191701282/ WKN A0CATN) die Vertriebszulassung in Österreich erhalten hat, so die Experten von "FONDS professionell".Der flexible Mischfonds sei 2004 aufgelegt worden und verfolge seit 2018 eine internationale Strategie. Er kombiniere internationale Blue-Chip-Aktien und die langfristig bewährte Optionsstrategie von Robert Beer. Das erste Quartal sei mit einem Plus von 16,2 Prozent abgeschlossen worden und seit Jahresbeginn liege der LuxTopic - Flex sogar 29,5 Prozent im Plus. Seit Auflage komme er auf eine Wertentwicklung von 158,2 Prozent oder 6,1 Prozent p.a. - ebenfalls deutlich mehr als seine Benchmark. Von der Ratingagentur Morningstar werde der Fonds derzeit mit der Bestnote von fünf Sternen bewertet. Auch von FWW erhalte der LuxTopic - Flex die Top-Bewertung. ...

