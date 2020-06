Ort des Tages: UPS Center Linz. UPS steht für United Parcel Service und ist einer der größten Logistikdienstleister der Welt. Das Unternehmen wurde 1907 in Amerika gegründet und beschäftigt mittlerweile über 400.000 Mitarbeiter. Das ist mehr als Graz und Salzburg zusammen Einwohner haben. Für UPS typisch sind die markanten Lieferwägen in der Firmenfarbe "pullmanbraun". Das Unternehmen stellt aber auch in Kleinwagen und Motorrollern zu. In einigen Innenstädten liefert man Pakete auch per Fahrrad. Ja, selbst für die logistische Herausforderung Venedig hat man eine passende Antwort: hier liefert man in Booten aus. In Österreich koordiniert UPS die Zusendungen an dich und mich von Linz und von Wien-Schwechat aus. Dieser und ...

