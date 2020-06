Der Fonds Global Internet Leaders - gemanagt von der Firma BIT Capital - hat seit Jahresanfang rund 80 Prozent zugelegt. Statt in den Corona-Strudel zu geraten wurde die Pandemie zum Performance-Turbo für die Berliner. Jan Beckers ist Chief Investment Officer von BIT Capital. Im Interview mit wallstreet:online erklärt er seine Anlagephilosophie und warum auch in Zukunft kein Weg an Tech-Aktien vorbei ...

