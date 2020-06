VARTA AG: Virtuelle Hauptversammlung der VARTA AG beschließt den Bilanzgewinn für künftige Investitionen zu verwendenDGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung VARTA AG: Virtuelle Hauptversammlung der VARTA AG beschließt den Bilanzgewinn für künftige Investitionen zu verwenden18.06.2020 / 15:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsEllwangen, 18. Juni 2020Virtuelle Hauptversammlung der VARTA AG beschließt den Bilanzgewinn für künftige Investitionen zu verwenden- Bilanzgewinn wird in den Ausbau der Lithium-Ionen-Produktion reinvestiert- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu- Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat mit großer MehrheitAuf der ersten virtuellen Hauptversammlung der VARTA AG folgten die Aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, keine Dividende auszuschütten, sondern den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 im Unternehmen zu belassen. Damit unterstützen sie den Wachstumskurs des Unternehmens und leisten einen wichtigen Beitrag, das umfangreiche Investitionsprogramm zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für die Lithium-Ionen-Zellen weiter voranzutreiben. Der VARTA Konzern ist Technologieführer bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables) und profitiert von der. anhaltend hohen Nachfrage in diesem dynamisch wachsenden Marktsegment.Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen und stimmte allen Tagesordnungspunkten mit mindestens 88,2 Prozent zu. Bei der Abstimmung waren rund 29,3 Mio. Aktien vertreten, was einem Anteil von 72,5 Prozent des Grundkapitals entspricht.Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden unter https://www.varta-ag.com/hauptversammlung/ veröffentlicht.Kontakt: Bernhard Wolf Nicole Selle Head of Investor Relations Corporate Communications Tel: +49 79 61 921-969 Tel.: +49 79 61 921-221 [1]bernhard.wolf@varta-ag.com 1. [1]nicole.selle@varta-ag.com 1. mailto:bernhard.wolf@varta-ag.com mailto:nicole.selle@varta-ag.com Über VARTA AGDie VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig. Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der VARTA AG Konzern mit dem Hauptstandort in Ellwangen beschäftigt derzeit nahezu 4.000 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.18.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG VARTA-Platz 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1073751Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073751 18.06.2020