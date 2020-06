Der zweite Zeuge am heutigen 142. Tag im Grasser-Prozess hat am Donnerstagnachmittag beschrieben, dass er bei dem Verkauf der Bundeswohnungen (Buwog und andere) an das Immofinanz-Konsortium das Gefühl hatte, "dass der Zuschlag kein Zufall war". Der Eindruck habe sich verstärkt, als klar wurde, dass die Erfolgsprovision für den Kauf der Immobilien über eine Briefkastenfirma in Zypern bezahlt wurde.Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...