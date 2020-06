Regenbogen AG übernimmt Campingplatz im schleswig-holsteinischen Wendtorf an der OstseeDGAP-News: Regenbogen AG / Schlagwort(e): Expansion Regenbogen AG übernimmt Campingplatz im schleswig-holsteinischen Wendtorf an der Ostsee18.06.2020 / 15:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Kiel, 18. Juni 2020 - Seit heute hat das Touristikunternehmen Regenbogen AG (ISIN DE0008009564) eine weitere Ferienanlage in Schleswig-Holstein in seinem Produktportfolio. Zum 1. Juli 2020 übernimmt das Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel den Campingplatz "Camping-Oase Bonanza" in Wendtorf an der Ostsee. Bislang betreibt Regenbogen fünf Ferienanlagen an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, zwei im Tecklenburger Land, drei in Niedersachsen sowie eine in Schleswig-Holstein."2018 haben wir mit unserer Ferienanlage in Husum den Schritt nach Schleswig-Holstein gemacht. Wir freuen uns sehr, nun mit einer weiteren Anlage in unserem Heimat-Bundesland präsent zu sein und zur Stärkung des touristischen Profils beizutragen. Mit dem Wendtorfer Campingplatz haben wir eine Anlage gefunden, die perfekt zu uns passt", erklärt Rüdiger Voßhall, Vorstand der Regenbogen AG.Die neue Regenbogen Ferienanlage verfügt über 200 Saisoncamperstellplätze, 100 Touristenstellplätze und sechs Mietwohnwagen. Weiterhin steht eine kleine Sauna zur Verfügung. Das Restaurant auf der Anlage ist neu verpachtet und steht den Gästen bereits zur Verfügung.In der Zukunft kommt die gesamte Urlaubs-Expertise des Touristikers zum Zuge: Von Animations-Programmen über professionelle Gastbewertungen bis hin zu einer vollautomatischen Station zur Reinigung von Campingtoiletten. "Wir wissen wonach unsere Gäste suchen, um sich zu erholen. Und das finden sie bald auf unserer neuen Ferienanlage in Wendtorf an der Ostsee", so Patrick Voßhall, Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens.Uber die Regenbogen AG Mit einem breiten Angebot hat sich das 1991 gegrundete Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel zu Deutschlands Marktfuhrer fur gehobene Camping- und Ferienanlagen entwickelt. Ob im Zelt, Wohnwagen oder in einem Ferienhaus: Mehr als 700.000 Ubernachtungen jahrlich registriert die Regenbogen AG allein auf den Ferienanlagen an der Ostsee. Ihrem Ruf als Trendsetter wird Regenbogen mit Angeboten wie Kinderanimation und kulinarischen Events ebenso gerecht, wie mit gehobener Gastronomie, Wellness-Bereichen und Privatbadezimmern fur Camping-Gaste. Mehr auf www.regenbogen.agKontakt Regenbogen AG Kaistraße 101 24114 Kiel Tel.: +49 (0)431 237 237 0 E-Mail: redaktion@regenbogen.ag Web: www.regenbogen.agPressekontakt Stina Klingbiel Public Relations Voßhall Marketing GmbH Telefon: +49 431 5568648-8 E-Mail: s.klingbiel@vosshallmarketing.com18.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Regenbogen AG Kaistr. 101, Hörn Campus 24114 Kiel Deutschland Telefon: 0431 / 23 723-0 Fax: 0431 / 23 723-10 E-Mail: investor.relations@regenbogen-ag.de Internet: www.regenbogen-ag.de ISIN: DE0008009564 WKN: 800956 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1073813Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073813 18.06.2020