FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CARDINAL RESOURCES LTD. C3L AU000000CDV9
AB/FROM ONWARDS 18.06.2020 16:15 CET
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CARDINAL RESOURCES LTD. C3L AU000000CDV9
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