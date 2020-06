Cincinnati (ots/PRNewswire) - Offenbar war die Arbeit des Forschungs- und Entwicklungsteams von Shepherd Color wieder sehr erfolgreich. Das Motto "Creating Value, Brightening Lives" ist schon seit langer Zeit das Grundprinzip der Shepherd Color Company. Das F&E-Team ist am Puls der Beschichtungs- und Kunststoffindustrie zuhause, um die Anforderungen der Kunden zu verstehen, und Qualität und innovative Produkte zu erschaffen, die nicht nur für ihre Kunden Werte schaffen, sondern auch dem nachhaltigen Umweltschutz dienen.Ein derartiges Produkt ist der kostengünstige Farbstoff namens IR Black für Verpackungen, der Infrarotwellen in Recycling-Sortieranlagen reflektieren kann, sodass diese Kunststoffe recycelt werden können. Schwarz ist eine beliebte Farbe zur Verwendung auf Kunststoffverpackungen, die größtenteils aus Rußschwarz-Pigmenten besteht. Die Rußschwarz-Pigmentierung absorbiert das Licht vom Lichtsender, der in Plastik-Sortieranlagen eingesetzt wird. Aus diesem Grund kann der Sensor das verwendete Polymer nicht mehr erkennen und das Material wird daraufhin abgelehnt und nicht recycelt.Shepherd Color hat während der letzten 40 Jahre daran gearbeitet, IR Black-Pigmente weiter zu entwickeln, zu optimieren und herzustellen. Basierend auf einer neuen Balance der Eigenschaften, die für eine Recycling-Anwendung notwendig sind, konnte das Unternehmen ein IR Black-Pigment konzipieren, einen Prototyp herstellen und diesen im großen Maßstab umsetzen, um diesen neuen Bedarf zu erfüllen. Dieser Fortschritt beim IR Black-Pigment ist jetzt mit Arctic®Black 10P925 auf dem Markt. Das Pigment ist für die Infrarot-Sortierung von Kunststoffen optimiert und hat die folgenden Eigenschaften:- Jet-Volltonfarbe- Nicht magnetisch- Übersteht mehrfache Extrusionen- Einzelpigment-Lösung- Weithin in chemischen Registern aufgeführt für globale Beschaffung- Konformität mit Lebensmittel-Verpackungsvorschriften im wichtigen EU-Markt Black 10P925 ist nicht nur zur Färbung von Kunststoffartikeln, die zur Herstellung, Verpackung und zum Transport von Lebensmitteln verwendet werden, ausgezeichnet geeignet, sondern kann auch in anderen Beschichtungen genutzt werden. Dieses neue Pigment ist ein weiteres Beispiel für die Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Shepherd Color bei der Gestaltung von Produkten, die als einzigartige Werkzeuge dienen, um die Herausforderungen von Kunden in der Beschichtungs- und Kunststoffbranchen zu meistern.INFORMATIONEN ÜBER THE SHEPHERD COLOR COMPANYThe Shepherd Color Company wurde 1981 gegründet und produziert eine breite Palette leistungsstarker komplexer anorganischer Farbpigmente (Complex Inorganic Color Pigments, CICP), die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Diese Pigmente bilden eine außergewöhnliche Klasse anorganischer Pigmente, die stabile, langlebige Farbe für vielfältige Anwendungen ermöglichen. Sie haben eine unschlagbare Witterungs-, Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, sind verzugsfrei und leicht zu dispergieren. Mehr Kompetenz. Bessere Leistung. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist Shepherd Color. Besuchen Sie uns unter www.shepherdcolor.com und www.linkedin.com/company/shepherdcolor.Pressekontakt:Mark Ryan, Marketing Manager513 874 0714mryan@shepherdcolor.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1192394/IRBlackRecycle_10P925.jpgOriginal-Content von: The Shepherd Color Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134708/4628034