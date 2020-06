In dem neuen Forschungsprojekt "KI-mobil - Plattform für energieeffiziente KI-Prozessoren in mobilen Anwendungen" soll ein KI-Beschleuniger mit einer flexiblen, erweiterbaren und skalierbaren System-on-Chip-Architektur (SoC) entwickelt werden. Dies ist eines der aktuellen Projekte des Bundesforschungsministeriums im Rahmen der Initiative "vertrauenswürdige Elektronik", mit der die wirtschaftliche Elektronik-Produktion in Deutschland gestärkt werden ...

