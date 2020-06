Im Dortmunder Stadion soll getestet werden, ob Fußballspiele künftig trotz anhaltender Corona-Gefahr wieder mit Zuschauern stattfinden können. Für das letzte Saisonspiel des BVB am 27. Juni gegen Hoffenheim wird Hightech installiert. Das Beispiel könnte weltweit Schule machen, wodurch Flir Systems wieder in den Fokus rücken würde.In Dortmund bringt ein Berliner Unternehmen an den Stadioneingängen spezielle Wärmebildkameras an, die kontaktlos die Körpertemperatur der noch wenigen Personen vor Eintritt ...

