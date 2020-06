FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: PharmaSGP Holding, Erstnotiz im Prime Standard 09:30 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: VW-Digitalvorstand Christian Senger informiert Konzernbelegschaft über Stand der Software-Pläne TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Renault, Hauptversammlung GBR: Carnival, Halbjahreszahlen USA: Oracle, Q4-Zahlen DEU: Deutsche Börse Verfallstag "Hexensabbat" TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 06/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/20 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bevölkerung, Dezember 2019 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Umsatz im Gastgewerbe, April 2020 10:00 ITA: Leistungsbilanz 04/20 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/20 10:00 POL: Industrieproduktion 05/20 10:00 POL: Erzeugerpreise 05/(20 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/20 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Serbien SONSTIGE TERMINE EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (online) 08:00 DEU: Online-Diskussion des TÜV "Wer digitalisiert die Arbeitswelt?" mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin (voraussichtlich ohne Urteil) 12:00 DEU: Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK) 12:00 DEU: Bundesweite Protestaktion von Luftverkehrsbeschäftigten DEU: Debatte um Deutschlands Wasserstoff-Strategie -Innovationsbeauftrager "Grüner Wasserstoff" wird vorgestellt 10:30 h Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stellt den neuen Innovationsbeauftragten "Grüner Wasserstoff" vor DEU: Bundesweiter Digitaltag - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt digitales soziales Leben in der Corona-Pandemie HINWEIS SWE / FIN: Feiertag, Börsen geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi