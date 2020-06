Nexway AG zeichnet im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Inhaberschuldverschreibung der Highlight Event and Entertainment AG in Höhe von 13,5 Mio. EURDGAP-Ad-hoc: Nexway AG / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung Nexway AG zeichnet im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Inhaberschuldverschreibung der Highlight Event and Entertainment AG in Höhe von 13,5 Mio. EUR18.06.2020 / 17:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nexway AG zeichnet im Rahmen einer strategischen Partnerschaft die Inhaberschuldverschreibung der Highlight Event and Entertainment AG in Höhe von 13,5 Mio. EUR18. Juni 2020, Karlsruhe - Die Nexway AG (Ticker Symbol: NWAY, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) hat heute die Zeichnung einer unverzinslichen Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A28YD96, WKN: A28YD9) der an der SIX Swiss Exchange notierten Highlight Event and Entertainment AG (Ticker Symbol: HLEE, ISIN: CH0003583256, WKN: 896040), im Folgenden HLEE AG abgekürzt, in Höhe von 13,5 Mio. EUR beschlossen. Die Anleihe ist zu 95,24 % des Nennwertes gezeichnet und wird bei Fälligkeit (12 Monate) zum vollen Nennwert (100 %) zurückgezahlt. Das Gesamtemissionsvolumen der HLEE AG Anleihe beläuft sich auf 21 Mio. EUR.Nach der in der vergangenen Woche kommunizierten, vorzeitigen Rückzahlung des Wandeldarlehens, sollen die finanziellen Mittel nun reinvestiert werden, um die strategische Partnerschaft der Nexway AG mit der HLEE AG zu fördern. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, auf Grundlage der Erfahrung von Nexway in der Vermarktung und dem Verkauf digitaler Produkte das existierende Content-Angebot der HLEE AG mit globalen Streaming-Möglichkeiten zu ergänzen. Die Partnerschaft soll sich auch auf die Entwicklung von E-Learning-Content-Angeboten für akademische Einrichtungen, Professoren und Studierende im deutschsprachigen Raum konzentrieren, die über das asknet Academics Vertriebsnetz ermöglicht werden sollen.Kontakt Jan Schulmeister (CFO) T: +49(0)721/96458-0 E: investors@nexway.com18.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Nexway AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@nexway.com Internet: https://www.nexway.com ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1073863Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073863 18.06.2020 CET/CEST