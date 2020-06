Laudamotion bleibt in Wien aber mit einer verkleinerten Mannschaft. Das Unternehmen trenne sich von "bis zu" 12 Piloten und 82 Flugbegleitern, die den neuen Kollektivvertrag nicht akzeptiert hätten, teilte Laudamotion am Donnerstagabend mit. Die Zahl der in Wien stationierten Flugzeuge sinkt von 16 auf 10. Einzelheiten soll es kommende Woche geben.Laudamotion wird künftig unter Flugnummern von Ryanair ...

