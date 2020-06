Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 18 juin/June 2020) The common shares of TAAT Lifestyle & Wellness Ltd., previously listed as Molori Energy Inc. (MOL) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

TAAT Herb Co., the flagship brand of TAAT Lifestyles & Wellness Ltd. is an early-stage life sciences company based in Las Vegas, Nevada innovating nicotine-free, tobacco-free, and low-tar alternatives to traditional cigarettes. With a unique proprietary blend of all-natural ingredients and meticulous engineering of the user experience, TAAT's tobacco flavored cigarettes emulate every aspect of legacy tobacco products with no noticeable compromise to the user. Enhanced with CBD, a non-psychoactive derivative of hemp, TAAT cigarettes provide benefits that include mitigation of tobacco withdrawals, and reduction of tobacco dependency. With an expert-led go-to-market strategy, TAAT's objective is to position itself in the US $925 billion global tobacco industry to capitalize on the growing worldwide demand for better-for-you alternatives to traditional cigarettes.

_________________________________

Les actions ordinaires de TAAT Lifestyle & Wellness Ltd., auparavant inscrites sous le nom de Malori Energy Inc. (MOL) ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

TAAT Herb Co., la marque phare de TAAT Lifestyles & Wellness Ltd. est une entreprise de sciences de la vie en phase de démarrage basée à Las Vegas, au Nevada, innovant des alternatives sans nicotine, sans tabac et à faible teneur en goudron aux cigarettes traditionnelles. Avec un mélange exclusif et exclusif d'ingrédients entièrement naturels et une ingénierie méticuleuse de l'expérience utilisateur, les cigarettes TAAT aromatisées au tabac imitent tous les aspects des produits du tabac traditionnels sans aucun compromis notable pour l'utilisateur. Améliorées avec du CBD, un dérivé non psychoactif du chanvre, les cigarettes TAAT offrent des avantages qui incluent l'atténuation des retraits de tabac et la réduction de la dépendance au tabac. Avec une stratégie de mise sur le marché dirigée par des experts, TAAT a pour objectif de se positionner dans l'industrie mondiale du tabac de 925 milliards de dollars américains afin de tirer parti de la demande mondiale croissante d'alternatives meilleures pour la santé aux cigarettes traditionnelles.

Issuer/Émetteur: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TAAT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 66 690 700 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 464 819 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 87320L 10 3 ISIN: CA 87320L 10 3 1 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 4 Old to 1 New/4 Ancien à 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 22 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for TAAT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com