(shareribs.com) Frankfurt / New York 18.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel teils deutlich leichter. Die Probleme und der massive Kurseinbruch bei Wirecard tragen dazu bei. An der Wall Street zieht die NASDAQ wieder an. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,7 Prozent leichter bei 12.301 Punkten. Hier geht es für BASF, Covestro und Vonovia nach oben. Papiere von Lufthansa, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...