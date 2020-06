Die Preisverleihung des 13. Wiener Börse Preis konnte aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nicht wie gewohnt im Rahmen einer Veranstaltung stattfinden - die Preise werden in diesem Jahr individuell in kleinem Kreis direkt in der Wiener Börse überreicht. Die 3. Plätze in den Kategoerien ATX, Mid Cap und Journalisten wurden bereits vergeben und von der Wiener Börse nun geoutet, und gehen an CA Immo, Marinomed und SBO. Die weiteren Gewinner folgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...