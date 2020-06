Netfonds AG: Beschluss über die Durchführung einer BezugrechtskapitalerhöhungDGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Netfonds AG: Beschluss über die Durchführung einer Bezugrechtskapitalerhöhung18.06.2020 / 19:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um 105.543 Stck. Aktien, entspricht 5% aller ausgegebenen Aktien, beschlossen. Entsprechend werden der Besitz von je 20 Stck. alter Aktien zum Bezug von einer neuen Aktie berechtigen. Die Kapitalerhöhung soll aus dem satzungsgemäß genehmigten Kapital ( sh. Genehmigtes Kapital 2018, gemäß § 4. Abs. 4 der Satzung) durchgeführt werden und der Bezugspreis wurde auf EUR 29,-je neuer Aktie festgelegt.Mit einem strategischen Investor wurde im Vorwege unter Gremienvorbehalt die Übernahme aller neuen Aktien vereinbart, die nicht über die Ausübung von Bezugsrechten durch bestehende Aktionäre bezogen werden.Weitere Details zur Kapitalerhöhung werden nach der Genehmigung eines zu erstellenden Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin veröffentlicht. Insoweit kann auch noch kein verbindliches Datum genannt werden. Ziel ist, die Kapitalerhöhung voraussichtlich bis Ende 08/2020 abzuschließen.Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll das ohnehin schon starke Wachstum weiter unterstützt werden. Insbesondere steht das Kapital für zusätzliche IT-Projekte und die Übernahme weiterer Unternehmen im Zuge der Konsolidierung der Branche zur Verfügung.Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand Kontakt: preichelt@netfonds.de Tel.: +49 40 8 222 67 0KontaktAud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 HamburgTel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.deÜber die Netfonds GruppeDie Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit mehr als 200 Mitarbeitern (Stand 31.12.2019) beläuft sich das Jahresergebnis des Unternehmens im Jahr 2019 mit Konzernumsätzen in Höhe von Euro 113,3 Mio. und einem Netto-Konzernumsatz von Euro 26,4 Mio. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar.18.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1073919Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073919 18.06.2020 CET/CEST