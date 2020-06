Der Absturz der Wirecard-Aktie mutet für DAX-Verhältnisse einmalig an. Das Papier des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München hat sich am Donnerstag im Wert gedrittelt. Acht Milliarden Euro Börsenwert lösten sich in Luft auf. Ein Blick in die Geschichte des Deutschen Aktienindex offenbart: Wirecard ist nicht allein, aber in schlechter Gesellschaft. Der 62-prozentige Kursabsturz der Wirecard-Aktie am Donnerstag ist der zweitgrößte Tagesverlust eines DAX-Titels in der fast 32-jährigen Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...