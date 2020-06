BELLEVUE/WASHINGTON (IT-Times) - Die Telekom-Tochtergesellschaft T-Mobile US hat eine wichtige personelle Veränderung im Unternehmen bekannt gegeben und einen neuen Finanzchef ernannt. T-Mobile US Inc. (Nasdaq: TMUS) gab bekannt, dass sein langjähriger Finanzchef Braxton Carter das Unternehmen verlässt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...