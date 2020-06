So der große Verfallstermin im Juni steht nun an. Nun ist es so weit und gleich 3 verschiedene Terminprodukte verfallen auf unseren Dax. Aus dem Tageschart heraus kündigt sich bereits wieder Bewegung an, nur die Richtung, die muss er noch wählen. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, ...

