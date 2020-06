Global-Marketing-Experte und Technologie-Veteran de Albergaria verstärkt das Führungsteam von Airship

Airship, ein Unternehmen für Lösungen für den Kundendialog, gab heute bekannt, dass Bernardo de Albergaria als Chief Commercial Officer in das Führungsteam der Exekutive berufen wurde. In dieser Funktion wird de Albergaria globale Marketing-, Vertriebs- und Partnerorganisationen leiten, die Markteinführungsstrategien und -durchführung von Airship vorantreiben und für das gesamte globale Wachstum verantwortlich sein. Er wird direkt an CEO und President Brett Caine berichten.

Bernardo bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung globaler Produkt-, Vertriebs- und Marketinginitiativen für Marketing-Technologie- und Enterprise-SaaS-Unternehmen mit. Zuletzt war de Albergaria CEO von Beckon, einer Plattform für Enterprise Marketing Performance Analytics. Davor war er Senior Vice President und General Manager of Collaboration bei Atlassian und leitete dort die Produktlinien Confluence und HipChat. In der SaaS-Abteilung von Citrix leitete de Albergaria globale Produkt-, Marketing- und E-Commerce-Initiativen in mehreren leitenden Führungspositionen, zuletzt als VP und GM für SaaS-Produkte und -Märkte mit Verantwortung für das gesamte SaaS-Portfolio des 600 Millionen-Dollar-Geschäfts. De Albergaria hat auch erfolgreich neue Marken, Produkte und Dienstleistungen für mehrere Hightech- und Verbraucher-Startups aufgebaut und eingeführt, darunter Sprint, Infonet und Teletech. Derzeit ist er als Berater für BOLDstart Ventures, Catalytic, Cognixion, Envoy und HackerOne tätig.

"Bernardo verfügt über unglaubliche Go-to-Market-Fähigkeiten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Teams und der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, die das Wachstum von SaaS-Unternehmen beschleunigen", sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. "Wir haben eine komplett neue Chief-Commercial-Officer-Position geschaffen, um sein Fachwissen voll auszuschöpfen und eine größere Übereinstimmung innerhalb unserer Organisation zu erreichen, und ich bin absolut begeistert, ihn in unserem Führungsteam willkommen zu heißen."

"Die langjährige Führungsrolle von Airship im Bereich des mobilen Engagements und die einzigartige Fähigkeit, alle Kanäle und Daten zu orchestrieren, sind entscheidende Fähigkeiten für Marketing- und Produktführer, die in einer Ära ständig steigender Verbrauchererwartungen optimale Erlebnisse bieten wollen", sagte Bernardo de Albergaria, Chief Commercial Officer, Airship. "Unsere erstklassigen Mitarbeiter, Produkte und die Bewegung zur Marktreife ermöglichen uns, einzigartig positioniert zu sein, um das Wachstum in diesem Bereich des massiven Kundenengagements zu beschleunigen."

Über Airship

Teams für Marketing und digitale Möglichkeiten bei Tausenden der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen verlassen sich auf die Kundendialog-Plattform von Airship, um damit umfassendere Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend erstaunlich relevante, koordinierte Botschaften liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet. Heute stellt Airship Marken die Daten, Engagementkanäle, KI-Orchestrierung und Dienste auf Benutzerebene zur Verfügung, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Karten für die mobile Brieftasche und vieles mehr genau zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu liefern. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut, Engagement gefördert, Aktionen werden vorangetrieben und Mehrwert gesteigert.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundendialog-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

