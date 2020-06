Die Luft ist raus. Die Börse erlebte am Donnerstag einen schwachen Tag ohne positive Impulse. Der DAX endete trotz Wirecard "nur" -0,81 % im Minus bei 12.281,53 Punkten. Wirecard schloss am Donnerstag mit einem Tagesverlust von -63 %, hat aber nur eine Gewichtung von gut 1 % im DAX. Der TecDAX musste allerdings Federn lassen. Der Index verlor am Donnerstag -6,0 %, da die Wirecard-Aktie auch hier enthalten ist, allerdings mit einer deutlich höheren Gewichtung. Die Wall Street schloss uneinheitlich. S&P 500 und die Nasdaq schlossen leicht im Plus.Die asiatischen Börsen notieren heute früh überwiegend freundlich. Alle wichtigen chinesischen Benchmarks weisen Gewinne aus. Der SZSE (Shenzhen Stock Exchange) Component Index führte die Liste der Gewinner mit einem Plus von mehr als 1,10 % an. Die japanische Börse zeigt leichte Gewinne. Der Nikkei 225 Index notiert mehr als 0,3 % im Plus.

