Ciao Roma! Die ewige Stadt ist das neue Ziel der urbanen Six Senses Kollektion. Eine wahre Schatzkammer künstlerischer, kultureller und architektonischer Wunder. Nach dem Einstieg der Marke in Istanbul, Singapur, New York und London wird auch das Six Senses Rome alle Six Senses Werte atmen, wobei ein besonderer Fokus auf Wellness, Kulinarik, Gesellschaft und nachhaltigem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...