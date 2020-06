Was liegt näher, als am Wochenende einen Abstecher ins Freibad oder an den Strand zu machen? Was es dabei zu wissen und beachten gilt Zumindest in einigen Bundesländern dürfen Planschlustige nach einer langen Corona-Zwangspause wieder ins Wasser hüpfen. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Berlin etwa haben die Freibäder unter strengen Auflagen ihre Tore wieder geöffnet. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...