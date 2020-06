Medienmitteilung

Führungswechsel in der Division Fenster

Arbon, 19. Juni 2020 - Harald Pichler tritt als Leiter der Division Fenster und als Konzernleitungsmitglied der Arbonia Gruppe zurück. Seine Nachfolge übernimmt Nicolas Casanovas, Geschäftsführer und Leiter Vertrieb der EgoKiefer AG, per 1. Juli 2020.

Harald Pichler trat zum 1. Februar 2016 als Leiter der Division Fenster in die Arbonia ein. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Ende 2015 eingeleitete und in 2019 erfolgreich abgeschlossene, umfassende Restrukturierung der Division mit den vier Produktionsverlagerungen von der Schweiz an wettbewerbsfähige Standorte in Osteuropa und dem damit einhergehenden Aufbau dreier hochautomatisierter Produktionskompetenzzentren als Bestandteile einer integrierten Division. Durch sein Mitwirken hat die Division wieder ein nachhaltig gesundes Profitabilitätsniveau erreicht und ist damit gut positioniert, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter Marktanteile dazugewinnen.

Nach Abschluss dieses umfangreichen Massnahmenprogramms in die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit und mit diesem geschaffenen starken Fundament der Division Fenster hat sich Harald Pichler nun dazu entschieden, sich neuen Projekten ausserhalb der Arbonia zuzuwenden. Der Verwaltungsrat dankt ihm für sein grosses Engagement und seine Arbeit während dieser intensiven Zeit und wünscht ihm beruflich wie auch privat alles Gute.

Nicolas Casanovas übernimmt per 1. Juli 2020 die Leitung der Division Fenster und wird per dato Mitglied der Konzernleitung. Seiner Aufgabe als Geschäftsführer und Leiter Vertrieb der EgoKiefer AG wird er weiterhin nachgehen.

Der 1984 geborene Schweizer Staatsbürger Nicolas Casanovas studierte an der HSG (Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen, St. Gallen) Betriebswirtschaft und schloss seinen Master in 2009 ab. Vor seinem Eintritt in die Arbonia Gruppe war er bei der Boston Consulting Group als Projektleiter tätig, bis er 2017 als Head of Strategy und Business Development zur Arbonia Gruppe stiess. In 2018 übernahm er die Geschäftsführung und die Leitung Vertrieb der EgoKiefer AG. In dieser Funktion ist er bereits Mitglied der Divisionsleitung Fenster.

«Nicolas Casanovas verfügt über fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ein breites branchenspezifisches Wissen. Er war massgeblich an der operativen Umsetzung der Restrukturierung der Division Fenster, aber vor allem auch von EgoKiefer, beteiligt» sagt Verwaltungsratspräsident und CEO Alexander von Witzleben.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

