FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.077 EURWNO XFRA KYG972301090 WISON ENGINEER.SVCS HD-100C9A XFRA US1630751048 CHEET.M.ADR A10 DL-000025 1.279 EURTNG XFRA CNE100000585 TONG REN TANG TECHS NEW H 0.020 EURSPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.204 EURTQI1 XFRA US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.268 EUR44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30 0.175 EURFZMA XFRA US98878Q1058 ZTE CORP. H ADR/2 YC 1 0.050 EUR2B5 XFRA CNE100001TJ4 BAIC MOTOR CORP.LTD H YC1 0.021 EUR7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.309 EUR9GF XFRA CNE100001TQ9 GF SECS CO. LTD. H YC 1 0.044 EUR206H XFRA CNE100001YQ9 HUATAI SECURIT.CO.H YC 1 0.038 EUR44F XFRA US1244111092 BYLINE BANCORP.INC.DL-,01 0.027 EUR42H XFRA US06211J1007 BANK FIRST CORP. 0.178 EUR2JJ XFRA CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1 0.023 EUR4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.011 EURSNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.143 EURUEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.165 EURDCA XFRA IT0001207098 ACEA S.P.A. EO 5,16 0.780 EUREYX XFRA NL0012059018 EXOR N.V. 0.430 EURH8S XFRA SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05 0.013 EURTIMA XFRA DE000ZEAL241 ZEAL NETWORK SE NA O.N. 0.800 EURCIG XFRA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 0.120 EURSPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH 0.037 EUR