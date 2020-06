FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PGP XFRA US7431871067 PROGENICS PHARMACEUT.

XDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001

TI8 XFRA FR0010395681 ALTUR INVESTISSEM.EO 2,50

COP XFRA DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N.

3DW XFRA AEDFXA0M6V00 DP WORLD PLC DL 2

ISR1 XFRA DE000A254W60 ISRA VISION O.N. Z.VERK.

