Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen in der fortgeschrittenen Genomik für Krebs, gab heute die Teilnahme des Unternehmens am virtuellen Kongress 2020 der European Association for Cancer Research (EACR) bekannt, der vom 18. bis 19. Juni 2020 online stattfinden wird.

Personalis wird "Enabling Composite Biomarker Discovery for Precision Cancer Therapy with an Enhanced Exome and Transcriptome Platform" (Ermöglichung der Entdeckung von zusammengesetzten Biomarkern für die Präzisionskrebstherapie mit einer verbesserten Exome- und Transkriptom-Plattform) in einem von der Industrie gesponserten Symposium präsentieren, bei dem die universelle Plattform für Krebs-Immunogenomik von Personalis, ImmunoID NeXT, vorgestellt wird. Erin Newburn, MS, PhD, wird für Personalis präsentieren.

Dr. Newburn wird einen Überblick darüber geben, wie die Plattform genutzt werden kann, um kritische immuntherapeutisch bedingte Resistenzmechanismen und neue zusammengesetzte Biomarker der Reaktion zu erforschen. Dabei werden unter anderem folgende Analysen verwendet: Typisierung des humanen Leukozytenantigens (HLA) und den HLA-Heterozygositätsverlust (LOH), Vorhersage und Belastung des Neoantigens, Charakterisierung des Immunrepertoires und onkovirale Detektion sowie Bewertung der Tumor-Mutations-Belastung (TMB) und des Mikrosatelliten-Instabilitätsstatus (MSI). Außerdem wird Dr. Newburn eine aktuelle Fallstudie aus einer Kohorte von Patienten mit metastasierendem Melanom vorstellen, die mit einer Immunkontrollpunktblockade behandelt wurden, bei der wir mehrere verschiedene molekulare Merkmale des ImmunoID NeXT Platform integriert haben, um Responder- und Non-Responder-Patienten besser definieren zu können.

Über Personalis, Inc.

Personalis, Inc. ist ein wachsendes Krebsgenomik-Unternehmen, das die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation durch die Bereitstellung umfassenderer molekularer Daten über die Krebs- und Immunantwort jedes Patienten verändert. Die ImmunoID NeXT Platform von Personalis wurde konzipiert, um sich an das komplexe und sich entwickelnde Verständnis von Krebs anzupassen und seinen biopharmazeutischen Kunden Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebeprobe zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Zielsetzung einer Sequenzierung von mehr als einer Million Genome von Veteranen stellt Personalis auch Genominformationen für das VA Million Veterans Program zur Verfügung. Das klinische Labor von Personalis ist GxP-zertifiziert sowie CLIA'88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.personalis.com und folgen Sie Personalis auf Twitter (@PersonalisInc).

