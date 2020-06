Der Prüfer verweigert das Testat für dubiose Konten im Umfang von 1,9 Mrd. Euro in den Jahren 2017/18 und wohl auch 2019. Keiner weiss weiter. Wirecard spricht von Betrug, nennt aber nicht die Gründe. Der Markt spekuliert auf einen Zusammenbruch der Geschäfte, wofür es zur Zeit keinen Anlass gibt. Nun sollen größere Kredite zur Disposition stehen, die zur Zeit fragwürdig sind. Was tun? Der kritische Punkt liegt hier: Kann Wirecard sein Geschäftsmodell weiterführen? Darin liegt die Kernfrage der Einschätzung der Aktie. Kein Vorgriff!



