Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX an Hexensabbat freunlich erwartetDer DAX dürfte vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, mit kleinen Zugewinnen starten. Vorbörsliche Indikationen taxieren den Leitindex 0,35 Prozent höher bei 12.324 Punkten.2. Börsen in Asien mehrheitlich festerZum Wochenausklang verbuchen die wichtigsten asiatischen Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...