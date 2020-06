Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern seine anfänglichen Gewinne abgeben müssen. Wirecard sorgte mit der erneuten Verschiebung der Jahreszahlen für Entsetzen an den Märkten. Der DAX rutschte daraufhin ins Minus und erholte sich davon nicht mehr. Am Ende lag er bei 12.282 Punkten. Das sind 0,8 Prozent weniger als am Vortag. Die Marktidee ist diesmal Nvidia.