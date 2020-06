Es bleibt weiterhin spannend bei der Lufthansa. So hat sich nun Großaktionär Heinz Hermann Thiele kurz vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung (25.06.) zum Staatseinstieg frisches Geld beschafft. So hat er acht Millionen Aktien von Knorr-Bremse verkauft. Damit könnten etwa 850 Millionen Euro in die Kassen gespült werden.Der Ertrag der Transaktion solle der Unterstützung der anderen privaten Investments von Thiele dienen vermutlich will Thiele seine Macht bei der Lufthansa weiter ...

