1,62 Mrd. Aktien seines Spin-offs Prosus hatte der südafrikanische Medienkonzern Naspers im September 2019 an der Euronext in Amsterdam platziert. Der Eröffnungskurs von 76,00 Euro bescherte der Beteiligungsgesellschaft eine Marktkapitalisierung von 120 Mrd. Euro und machte den Neuling zum wertvollsten Unternehmen auf dem Kurszettel unseres Nachbarlands - vor dem Ölkonzern Shell. Möglich machte diese Bewertung das Portfolio, dass Naspers vor dem IPO auf Prosus übertragen hatte. Das wichtigste Asset ist die 31%-Beteiligung am chinesischen Internetriesen Tencent. Zudem hält Prosus 22,2% an Delivery Hero, 28% an Mail.Ru sowie Aktienpakete an rund 40 Internet- und Technologieunternehmen. Naspers, seit Mai in unserem PLATOW EM-Musterdepot, ...

