Der DAX wird am Freitag mit einem kleinen Plus von rund 0,5 Prozent in den Tag starten. Im Tagesverlauf könnte der deutsche Leitindex stärker in Bewegung geraten, nachdem heute der große Verfalltermin an den Terminmärkten ansteht. Im Fokus der Anleger bleibt der Zahlungsabwickler Wirecard, dessen Aktie am Vortag nach einer erneuten Verschiebung des Jahresabschlusses 2019 um zeitweise 70 Prozent im Kurs einbrach. Sollte das DAX-Unternehmen heute ebenfalls kein Testat vorlegen, könnten Kreditgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...