Netfonds AG: Wachstumssprung um 38,3% auf einen Konzernumsatz von 33,35 Mio. EUR im 1. Quartal 2020DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Netfonds AG: Wachstumssprung um 38,3% auf einen Konzernumsatz von 33,35 Mio. EUR im 1. Quartal 202019.06.2020 / 08:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 19. Juni 2020 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, ist mit einem deutlichen Wachstumssprung auf einen Konzernumsatz von 33,35 Mio. EUR und einem Plus von 38,3 Prozent gegenüber Vorjahr (Q1 2019: 24,1 Mio. EUR) in das Jahr gestartet.Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich im selben Zeitraum um ca. 24 Prozent auf ca. 6,75 Mio. EUR (Q1 2018: 5,45 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Brutto-Konzernumsatz, lag mit 20,2 Prozent ebenfalls über der Zielmarke von 20 Prozent. Ergebnisseitig konnte die Netfonds Gruppe das EBIT im Vorjahresvergleich von -0,58 Mio. EUR um mehr als 0,6 Mio. EUR auf ein EBIT von ca. +0,02 Mio.EUR verbessern."Unsere gesamte Unternehmensgruppe ist im ersten Quartal 2020 über alle Bereiche stark gewachsen. Besonders froh stimmt uns, dass trotz der Covid-19 Pandemie und des Lockdowns aktuell keine Anzeichen für ein Nachlassen der Wachstumsdynamik festgestellt werden kann. Im Gegenteil, die Depoteröffnungen und die Assets under Administration bewegen sich nach dem Rückgang im März zwischenzeitlich wieder auf Rekordniveau und auch die höhere Marktvolatilität lässt das Transaktionsvolumen deutlich ansteigen. Insbesondere die stabil aufwärts gerichtete Entwicklung des verwalteten Vermögens unterstreicht, dass wir aktuell vieles richtig machen", freut sich Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Die zunehmende Dynamik und die Vielzahl von Neukundenanfragen, die uns im Moment erreichen, lassen uns bereits heute vielversprechend auf die Entwicklung unseres Unternehmens im Gesamtjahr blicken."Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal stellten sich wie folgt dar:in Mio. EUR Q1 2020 Q1 2019 Brutto-Konzernumsatz 33,35 24,1 +38,3% Netto-Konzernumsatz 6,75 5,45 +23,9% Rohertragsmarge 20,2% 23,0% EBIT 0,025 -0,58 Assets under Administration 13.700 13.200Beschluss über die Durchführung einer BezugsrechtskapitalerhöhungMit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Aufsichtsrat der Netfonds AG eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um 105.543 Stück Aktien, entspricht 5% aller ausgegebenen Aktien, beschlossen. Entsprechend werden der Besitz von je 20 Stück alter Aktien zum Bezug von einer neuen Aktie berechtigen. Die Kapitalerhöhung soll aus dem satzungsgemäß genehmigten Kapital (sh. Genehmigtes Kapital 2018, gemäß § 4. Abs. 4 der Satzung) durchgeführt werden und der Bezugspreis wurde auf EUR 29,-je neuer Aktie festgelegt.Mit einem strategischen Investor wurde im Vorwege unter Gremienvorbehalt die Übernahme aller neuen Aktien vereinbart, die nicht über die Ausübung von Bezugsrechten durch bestehende Aktionäre bezogen werden.Weitere Details zur Kapitalerhöhung werden nach der Genehmigung eines zu erstellenden Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin veröffentlicht. Insoweit kann auch noch kein verbindliches Datum genannt werden. Ziel ist, die Kapitalerhöhung voraussichtlich bis Ende 08/2020 abzuschließen.Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll das ohnehin schon starke Wachstum weiter unterstützt werden. Insbesondere steht das Kapital für zusätzliche IT-Projekte und die Übernahme weiterer Unternehmen im Zuge der Konsolidierung der Branche zur Verfügung. _____________________________________________________________________KontaktAud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 HamburgTel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de19.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1074011Ende der Mitteilung DGAP News-Service1074011 19.06.2020