Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der deutschen und amerikanischen Staatsanleihen haben sich in den letzten Tagen marginal nach oben bewegt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Nachdem am Ende der vergangenen Woche die Angst vor einer zweiten Corona-Welle die Aktienkurse noch in den Keller geschickt habe und auch die Staatsanleihe-Renditen leicht unter Abwärtsdruck gesetzt hätten, hätten freundliche Konjunkturdaten aus den USA in der laufenden Woche wieder für etwas bessere Stimmung gesorgt. So seien die Einzelhandelsumsätze im Mai um 17,7% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Sie lägen zwar immer noch 6% unter dem Niveau des Vorjahres, aber hätten doch viele Marktteilnehmer positiv überrascht. Sorgen sollte man sich aber dennoch um den amerikanischen Verbraucher machen. Denn derzeit würden Arbeitslose eine Sonderzahlung von 600 US-Dollar pro Woche erhalten, die allerdings Ende Juli auslaufe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...