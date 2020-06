Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss bleibt der Primärmarktkalender leer, so die Analysten der Helaba.Die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks würden unverändert an ihrem expansiven Kurs festhalten. So habe die EZB im Rahmen des TLTRO-III.4 gestern 1,31 Bio. EUR an Banken zugeteilt. In den USA helle sich die Stimmung unter den Notenbankvertretern zwar auf, der Bedarf an weiteren Stimuli werde aber weiterhin betont. Laut FED-Chef Powell müssten die Leitzinsen wahrscheinlich noch über einen längeren Zeitraum nahe Null bleiben und die Notenbank würde weiterhin Anleihen kaufen, um die längerfristigen Kreditkosten zu senken. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere liege aktuell unterhalb der März-Aufwärtstrendlinie bei -0,44%. In den USA sei die Aufwärtsbewegung hingegen intakt. Die 10J-Rendite von US-Treasuries liege bei 0,70% (19.06.2020/alc/a/a) ...

