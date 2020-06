Die Aktien an der Wall Street wurden am Donnerstag größtenteils niedriger gehandelt. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erreichten in der Woche bis zum 13. Juni mit 1,5 Millionen den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie, da die Wirtschaft wieder öffnete und viele ihre Arbeit wieder aufnahmen. Die Zahl bleibt jedoch auf einem historisch hohen Niveau und ohne die genauen Ausblicke der Unternehmen, sind die Daten schwierig zu interpretieren. Die schwache Nachfrage und der Zusammenbruch ...

