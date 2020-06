Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt vor dem Xetra-Start eine wenig veränderte Tendenz ab. Der DAX -0,81% wurde zuletzt bei 12.375 Punkten gesehen - 0,7 Prozent über dem Vortagsschluss.Am Donnerstag hatte sich der DAX zunächst der Marke von 12.500 Punkten genähert, war dann jedoch einmal mehr in Richtung seiner 200-Tage-Linie ...

