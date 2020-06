Der Eurokurs hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.45 Uhr 1,1219 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,1205 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.Am Vortag war die Gemeinschaftswährung etwas unter Druck geraten. Die Verunsicherung der Anleger angesichts ...

